Метеоролог объяснил, почему лето в Москве будет «суховатым»

Наступившее лето в Москве будет умеренно теплым с небольшим количеством осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, каких-либо аномалий и экстремальных погодных сценариев не прогнозируется.

«Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного – на 0,5–1,5 градуса – превысит многолетние показатели, норма: ночью – плюс 12,3 градуса, днем – плюс 22,1 градуса. А недобор по осадкам составит всего 10–20% при норме 246 миллиметров», - сказал метеоролог РИА Новости.

По ощущениям, отметил Тишковец, погода в столице будет немного «суховата», но это соответствует климатической норме средней полосы.

Также метеоролог заявил, что уже через несколько дней в Москве снова потеплеет. Третьего-четвертого июня погода вернется к климатическим показателям, а еще спустя небольшой промежуток времени столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов.

В июле будет теплее на полградуса, при этом может выпасть на 20% больше осадков. Показатели августа также будут выше средних.