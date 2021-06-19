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Названы сроки действия новых правил оказания плановой помощи в Москве

Виктория Ивашечкина
02:48 19.06.2021
Экстренная медпомощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации.
Названы сроки действия новых правил оказания плановой помощи в Москве
© Фото: СК РФ
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Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что срок действия временных правил оказания плановой помощи в больницах столицы, согласно которым будут проверять наличие прививки от COVID-19, составит около месяца.

Ранее стало известно о том, что в больницах города вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи. Отмечалось, что специалисты будут проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией.

При этом экстренная медпомощь будет оказываться всем независимо от статуса вакцинации.

«Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца», - говорится в сообщении на сайте департамента.

Отмечается, что после того, как эпидситуация станет менее напряженной, оказание плановой помощи в больницах будет возвращено в прежний режим.

Ранее в Департаменте здравоохранения столицы заявили, что не будет отказано в плановой госпитализации пациентам с противопоказаниями к иммунизации от COVID-19. Их наличие будет определять врач стационарного медучреждения.

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