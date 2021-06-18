В Москве будут проверять наличие прививки от COVID-19 перед плановой госпитализацией

В Москве вводятся временные правила оказания плановой медицинской помощи в больницах. Так, в столичных медучреждениях перед плановой госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от COVID-19. Об этом говорится на сайте регионального Департамента здравоохранения.

«Мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией... Новые правила... не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи», - говорится в сообщении.

При этом не будет отказано в плановой госпитализации пациентам с противопоказаниями к иммунизации от COVID-19. Их наличие будет определять врач стационарного медучреждения.

Кроме того, было отмечено, что экстренную медпомощь будут оказывать каждому москвичу вне зависимости от наличия у него прививки от коронавируса.