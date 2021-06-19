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Автоэксперт рассказал, как бороться с «дураками на дорогах»

Анна Касаткина
02:30 19.06.2021
В дорожных конфликтах, как правило, виноваты оба водителя, считает эксперт.
Автоэксперт рассказал, как бороться с «дураками на дорогах»
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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С началом сезона дач и отпусков движение на дорогах становится интенсивнее, а потому растет количество конфликтов между автовладельцами. О том, как избежать неприятных последствий хамского поведения водителей, в интервью радио Sputnik рассказал юрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

В ситуациях, когда участники движения начинают вести себя нервно, сигналить, моргать фарами, резко тормозить, как правило, виноваты оба водителя, считает он.

«Неадекватную реакцию может вызвать поведение условной жертвы: то ли она повернула без поворотника, то ли резко перестроилась и создала опасную ситуацию и так далее. Это вызывает бурную реакцию другого участника», - пояснил Радько.

По его словам, избежать этого можно, если быть осторожным и внимательным на дороге, соблюдать правила. Тогда у автохама будет меньше повода затеять перепалку, уточнил эксперт.

Он отметил, что в ситуации, когда на дороге подрезали, создали опасную ситуацию, не стоит гудеть, моргать и другими способами демонстрировать свое недовольство - лучше это проигнорировать.

«Часто бывает, что справедливо сделанное замечание вызывает бурную реакцию, мы на нее реагируем, и далее ситуация прогрессирует и кончается конфликтом», - сказал Радько.

Ранее эксперты рассказали, как нужно действовать в одной из самых опасных ситуаций на дороге.

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