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Слепая езда: эксперты рассказали, как обезопасить себя от света фар встречных автомобилей

Роман Захаров
17:15 28.03.2021
Специалисты дали советы, как вести себя, если вас ослепила впереди идущая машина, а также как подготовить автомобиль к дорожному движению, чтобы минимизировать урон от подобных инцидентов.
Слепая езда: эксперты рассказали, как обезопасить себя от света фар встречных автомобилей
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Дальний свет фар или лучи неправильно отрегулированной светотехники могут стать серьезной угрозой на дороге, так как водитель движущегося на встречу автомобиля может быть кратковременно ослеплен, из-за чего возникает риск потери контроля над дорожной ситуацией. О том, как уберечь себя от подобных происшествий и не стать жертвой безответственного отношения к дорожному движению со стороны других автовладельцев, в беседе с «Российской газетой» рассказали автоэксперты.

Так, по словам специалистов, если вас ослепили, то первое, что нужно сделать, это просигнализировать встречному водителю миганием дальнего света о том, что он создает опасность, и одновременно, если это возможно, включить «аварийку» - для оповещения сзади идущих машин о возникших у вас проблемах.

«В то же время следует плавно, но уверенно снизить скорость, не меняя рядности движения. Чтобы справиться с ослеплением, постарайтесь перевести взгляд от фар "встречного". Как вариант - сконцентрируйте внимание на правой части капота, контролируя обочину и часть дороги. Так вы сможете снова сфокусироваться и привыкнуть к освещению, не теряя контроль за дорогой», - сказано в материале.

Довольно часто помехи создает свет фар от попутной машины, следующей за вами. В этом случае эксперты советуют в первую очередь включить аварийный сигнал, чтобы показать водителю, что он вас слепит. Сделать это нужно надолго, так как короткие помаргивания могут быть неправильно восприняты. Для решения данной проблемы можно также использовать инструментарий салонного зеркала.

«Как правило, здесь имеется переключатель положений день/ночь или автоматическое затемнение. Иногда имеет смысл попросту отвернуть салонное зеркало вниз. Возможно, понадобится также чуть подрегулировать внешние зеркала, если они не имеют функцию самозатемнения. Даже незначительное изменение угла наклона зеркальных элементов может снизить степень "ослепления". Если проблема таким образом не решается, имеет смысл положить вещи (одежду, сумки и прочую мелочевку) перед задним стеклом, блокируя световой поток от машин, едущих за вами», - пишет издание.

Убрать или минимизировать эффект ослепления помогут специальные «ночные» очки с желтыми, оранжевыми или прозрачными поляризованными линзами. Специалисты также советуют вовремя менять стеклоочистители на машине, так как если они изношены, то на поверхности лобового стекла будет оседать тонкая грязевая пленка, создающая блики и ухудшающая видимость.

Кроме того, полезный эффект даст протирка внутренней стороны «лобовухи»: убрав жирную и пыльную пленку изнутри, вы не только улучшите обзор, но и минимизируете блики.

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