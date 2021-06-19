Роналду установил новый рекорд чемпионатов Европы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд чемпионатов Европы.

Так, 36-летний футболист стал первым спортсменом в истории турнира, забившим по три гола на трех разных Евро. Он по три раза забивал на континентальных первенствах в 2012, 2016 и 2021 годах, передает «Чемпионат.com».

В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее стало известно о том, что Криштиану Роналду не покинет свой нынешний туринский «Ювентус», несмотря на истекающий вскоре срок его контракта. Также сообщалось, что клуб и игрок могут продлить контракт до 2023 года.