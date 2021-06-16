Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснила, как снизить уровень холестерина без лекарств

Анна Назайкина
11:34 16.06.2021
Уровень холестерина обычно повышается из-за высокого содержания в рационе простых углеводов, продуктов с высоким гликемическим индексом, рассказала эксперт.
Врач объяснила, как снизить уровень холестерина без лекарств
© Фото: Ello,Unsplash
Читайте нас на:

Опасность повышенного холестерина состоит в том, что он в течение длительного времени себя никак не проявляет. Об этом в беседе с Nation News рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ Маргарита Королева. По ее словам, снизить уровень холестерина можно и без лекарств.

Она пояснила, что кардинальным образом отказываться от жиров не следует: это необходимый компонент рациона питания. По словам специалиста, важно наблюдать за состоянием крови, чтобы в случае обнаружения нарушений жирового обмена решить эту проблему.

«При необходимости предпринять меры для регуляции жирового обмена и регуляции обменных процессов организма в целом. С целью предупредить заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы», – сказала Королева.

Как рассказала диетолог, уровень холестерина обычно повышается из-за высокого содержания в рационе простых углеводов, продуктов с высоким гликемическим индексом, а также жиров в сочетании с углеводами или с солью.

Для снижения рисков нарушения липидного обмена специалист посоветовала вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физической активностью и пересмотреть рацион питания.

Ранее медики из британской организации British Heart Foundation рассказали о пяти признаках повышенного «плохого» холестерина в крови. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:06 В стране и мире
Глава Роспотребнадзора Москвы обязала работодателей провести вакцинацию 60% сотрудников
09:08 В стране и мире
Видео
В Кремле заявили, что Путин и Байден обсудят вопрос дипсобственности РФ в США
07:04 В стране и мире
Видео
Аномальное лето: на Москву надвигается небывалая жара
22:10 В стране и мире
Видео
МО РФ: террористы и «Белые каски» доставили емкости с хлором к городу Ариха для инсценировки «химатаки»
02:07 Армия
Видео
Уничтожить условного противника: установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования под Тверью
Популярное
Врачи назвали три лучших напитка для продления жизни
В Минтруде предложили назначать пенсию в автоматическом режиме
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
«Потрясающе!»: китайцы оценили интервью Путина NBC
В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.