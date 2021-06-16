Врач объяснила, как снизить уровень холестерина без лекарств

Опасность повышенного холестерина состоит в том, что он в течение длительного времени себя никак не проявляет. Об этом в беседе с Nation News рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ Маргарита Королева. По ее словам, снизить уровень холестерина можно и без лекарств.

Она пояснила, что кардинальным образом отказываться от жиров не следует: это необходимый компонент рациона питания. По словам специалиста, важно наблюдать за состоянием крови, чтобы в случае обнаружения нарушений жирового обмена решить эту проблему.

«При необходимости предпринять меры для регуляции жирового обмена и регуляции обменных процессов организма в целом. С целью предупредить заболевания, прежде всего сердечно-сосудистой системы», – сказала Королева.

Как рассказала диетолог, уровень холестерина обычно повышается из-за высокого содержания в рационе простых углеводов, продуктов с высоким гликемическим индексом, а также жиров в сочетании с углеводами или с солью.

Для снижения рисков нарушения липидного обмена специалист посоветовала вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физической активностью и пересмотреть рацион питания.

Ранее медики из британской организации British Heart Foundation рассказали о пяти признаках повышенного «плохого» холестерина в крови.