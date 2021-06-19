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Жителей сербского города срочно эвакуируют из-за взрыва на оборонном предприятии

Анна Касаткина
23:30 19.06.2021
В результате происшествия пострадало два сотрудника фабрики.
© Видео: Dnevna doza Beograda twitter © Фото: Dnevna doza Beograda twitter
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В сербском городе Чачак проходит эвакуация в связи с взрывами на оборонном предприятии. Серия взрывов - крупный и несколько меньшей интенсивности - произошла на фабрике «Слобода» вечером в субботу, 19 июня.

«В связи со взрывом на фабрике "Слобода" всем гражданам, проживающим близ нее, необходимо срочно эвакуироваться из своих домов», - объявил на своих страницах в соцсетях мэр города Милун Тодорович.

По данным местных СМИ, при взрывах получили легкие травмы два сотрудника предприятия, одного из них госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Это уже второй инцидент за месяц, связанный с фабрикой «Слобода», которая производит патроны, артиллерийские снаряды, топливо для ракет и взрывчатые вещества. В ночь на пятницу, 4 июня, на предприятии также прогремели взрывы. В расположенных рядом домах выбило стекло, людям пришлось прятаться в подвалах. Рабочих фабрики удалось эвакуировать, в результате происшествия никто не пострадал. Предприятие вернулось к работе 8 июня.

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