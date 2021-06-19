Крупный пожар на складе пиротехники в центре Москвы потушен

Крупный пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы, который привел к длительной серии взрывов, ликвидирован по состоянию на 21:29 по московскому времени. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС.

«Открытое горение на складе пиротехники в Лужниках ликвидировано», - цитирует РИА Новости заявление экстренной службы.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, причиной пожара на складе пиротехники в центре Москвы могло стать замыкание электросети.

В результате пожара пострадали четыре человека – работник склада и трое огнеборцев, занятых в ликвидации ЧС. Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что на складе хранилось около 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.