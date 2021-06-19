Серое облако над Москвой-рекой: новые кадры пожара на Лужнецкой набережной

Возгорание произошло в столице на Лужнецкой набережной на складе пиротехники. В распоряжении «Звезды» оказались кадры, на которых виден огромный столб дыма над Москвой-рекой.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 17 часов 49 минут объявлен ранг “Пожар №2”, а в 18 часов 15 минут ранг “Пожар №3”», - говорится в сообщении МЧС.

Также сообщается, что движение транспорта на набережной ограничено на двух полосах из трех. Причины происшествия, а также площадь возгорания выясняются.