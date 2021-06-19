Названа причина крупного пожара на складе пиротехники в центре Москвы

По предварительным данным, причиной пожара на складе пиротехники в центре Москвы могло стать замыкание электросети. Такую версию озвучил источник ТАСС в экстренных службах городах.

Ранее стало известно, что в результате пожара пострадали четыре человека – сотрудник склада и трое пожарных, занятых в ликвидации ЧС. Заместитель мэры Москвы Петр Бирюков рассказал, что на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.

Возгорание произошло в столице на Лужнецкой набережной на складе пиротехники вечером 19 июня. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 17 часов 49 минут был объявлен ранг «Пожар №2», а в 18 часов 15 минут ранг «Пожар №3». К месту тушения отправили катер «Полковник Чернышев», привлечены три вертолета. По последним данным, пожар локализован.