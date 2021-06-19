Для тушения пожара в центре Москвы привлекли пожарный катер «Полковник Чернышев»

К месту тушения крупного пожара в центре Москвы на Лужнецкой набережной следует пожарный катер «Полковник Чернышев». Об этом сообщили в МЧС России.

Кроме катера, к тушению пожара привлечены три вертолета. По последним данным экстренных служб, огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Известно, что один человек обратился за медицинской помощью.

Возгорание произошло в столице на Лужнецкой набережной на складе пиротехники вечером 19 июня. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 17 часов 49 минут был объявлен ранг «Пожар №2», а в 18 часов 15 минут ранг «Пожар №3». Причины возгорания на данный момент неизвестны.