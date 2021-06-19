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Жара близко: в Москве вводят «оранжевый» уровень погодной опасности

Иван Линдеманн
20:56 19.06.2021
Риск чрезвычайных происшествий, связанных с высокой температурой, будет актуален с 12 до 20 часов дня.
Жара близко: в Москве вводят «оранжевый» уровень погодной опасности
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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К Москве вплотную приблизилась аномальная жара, о которой всю неделю говорили метеорологи. Завтра, 20 июня, в столице ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 32 градусов.

В связи с грядущей жарой в столице ввели предпоследний, «оранжевый» уровень опасности. Риск чрезвычайных происшествий, связанных с высокой температурой, будет актуален с 12 до 20 часов дня. Предполагается, что жаркая погода продлится всю неделю.

Ранее врач Анна Белоусова дала москвичам несколько советов, как спастись от жары. По словам специалиста, в жару не следует употреблять сильно охлажденные напитки, так как это может привести к «летней» ангине.

Если человек живет в приделах города, где жара ощущается тяжелее, то можно завесить балкон или окна влажными простынями. Белоусова добавила, что люди, которые вынуждены выходить на улицу в такую погоду, необходимо надеть головной убор и легкую одежду с длинным рукавом.

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