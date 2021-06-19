В России выделят 321 миллион рублей на изучение популяционного иммунитета к COVID-19

Правительство РФ выделит в 2021-2022 годах Роспотребнадзору до 321,3 миллиона рублей на финансирование сотрудничества с другими странами в области оценки популяционного иммунитета к коронавирусу и секвенированию штаммов COVID-19. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2021-2022 годах Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с осуществлением подведомственными Роспотребнадзору федеральными учреждениями мероприятий по научному сотрудничеству со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов COVID-19 в 2021-2022 годах, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 321318,04 тысяч рублей», – говорится в документе.

Отмечается, что в 2021 году будет выделено до 172,3 миллиона рублей, а в 2022 – до 148,9 миллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» заявил заявил о важности запуска в России системы реабилитации после COVID-19. Российский лидер также отметил, что последствия коронавирусной инфекции для организма до сих пор до конца не изучены. Поэтому, считает президент РФ, лучше провакцинироваться, чем пострадать от этого опасного заболевания.