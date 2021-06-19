Путин заявил о важности создания в РФ системы реабилитации после COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности запуска в России системы реабилитации после COVID-19. Об этом глава государства заявил на съезде «Единой России».

«Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, выделить на эту программу не менее 100 млрд рублей», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что последствия коронавирусной инфекции для организма до сих пор до конца не изучены. Поэтому, считает президент РФ, лучше провакцинироваться, чем пострадать от этого опасного заболевания.