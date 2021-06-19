Для тушения пожара в центре Москвы привлекли вертолеты

Для тушения возгорания на Лужнецкой набережной в столице привлекли два вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МАЦ.

«По сообщению пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ, 19 июня два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели по адресу Лужнецкая набережная 2/4 строение 4», - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря специальному оборудованию вертолетов у пилотов будет возможность сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

В МЧС ранее сообщали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. Движение транспорта на набережной ограничено на двух полосах из трех.