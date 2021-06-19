Пожар на складе пиротехники в Москве локализован
Для тушения возгорания привлекли два вертолета.
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Пожар на складе пиротехники в Москве локализован на площади 500 квадратов. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, из-за возгорания один человек обратился за медицинской помощью.
Крупный пожар на складе пиротехники произошел сегодня днем, на Лужнецкой набережной. Для тушения возгорания привлекли два вертолета.
Уточняется, что благодаря специальному оборудованию вертолетов у пилотов будет возможность сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.
В МЧС ранее сообщали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. Движение транспорта на набережной ограничено на двух полосах из трех.