В стране и мире Пожар на складе пиротехники в Москве локализован Олеся Степакова Для тушения возгорания привлекли два вертолета. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пожар на складе пиротехники в Москве локализован на площади 500 квадратов. Об этом сообщает ТАСС. По предварительным данным, из-за возгорания один человек обратился за медицинской помощью. Крупный пожар на складе пиротехники произошел сегодня днем, на Лужнецкой набережной. Для тушения возгорания привлекли два вертолета. Уточняется, что благодаря специальному оборудованию вертолетов у пилотов будет возможность сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно. В МЧС ранее сообщали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. Движение транспорта на набережной ограничено на двух полосах из трех. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика