Столб дыма и взрывы: кадры с места пожара на складе пиротехники в Москве

Крупный пожар произошел в Москве на Лужнецкой набережной. По предварительной информации, возгорание произошло на складе пиротехники. Очевидцы выкладывают видео в соцсетях. На кадрах виден огромный столб дыма и слышны хлопки.

«19 июня 2021 года в 17 часов 36 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где по предварительной информации происходит возгорание в одноэтажном здании», – сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС Москвы.

Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Дальнейшая информация уточняется. Причины происшествия, а также площадь возгорания выясняются.