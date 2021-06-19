Очевидцы сообщают о взрывах на Лужнецкой набережной
По информации источника ТАСС, горит склад пиротехники. Эти данные в настоящее время проверяются.
© Видео: Москва сейчас, "ВКонтакте" © Фото: Хамовники Фрунзенская, Спортивная, "ВКонтакте"
На Лужнецкой набережной Москвы слышны взрывы. Об этом сообщают очевидцы. Также в социальных сетях они публикую видео происходящего. На кадрах виден поднимающийся в небо столб дыма.
По информации источника ТАСС, горит склад пиротехники. Эти данные в настоящее время проверяются.
Также, по словам очевидцев, на место ЧП выехали пожарные машины. Сообщений о пострадавших нет.