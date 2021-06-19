Суббота в Москве станет самым теплым днем с начала лета

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу воздух в Москве прогреется до +29 +31 градуса тепла, что сделает этот день самым теплым с начала календарного лета. Об этом «Звезде» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, этому способствует обширный антициклон, который принес в европейскую часть России малооблачную, сухую и очень теплую погоду.

«В наступившую субботу центр европейской России продолжает ощущать влияние обширного антициклона. Его стараниями в регионе гостит малооблачная, сухая и очень теплая погода. В частности, по нашим прогнозам, сегодня ожидается температура воздуха в столице +29 +31 градус тепла. Что сделает этот день самым теплым днем с начала календарного лета», – рассказал синоптик.

Леус уточнил, что до сегодняшнего дня, самым теплым было 15 июня, когда столбики термометров достигали +28,2 градусов тепла. В тоже время, тепература в Москве продожит расти и достигнет своего пика в середине следующей недели.

«Это не предел в области температуры. Завтра повышение температурных параметров в столице продолжится, и на свой пик жаркая погода выйдет в середине следующей недели, когда днем столбики термометров в Москве будут достигать отметок +33 +35 градусов, и нас ждет несколько с установлением рекордов максимальной температуры воздуха», – добавил специалист.

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