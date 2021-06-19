«Парашютисты разбросаны по сторонам»: очевидица рассказала о крушении самолета в Кузбассе

Первые минуты после крушения самолета в Кемеровской области были самыми страшными. Об этом рассказала очевидица Надежда Пунева. Также она сообщила, что увидела на месте катастрофы.

«Это разрушенный самолет. А парашютисты разбросаны по сторонам. Такое ощущение, что они просто все выпали», - приводят ее слова РИА Новости.

По словам женщины, все пострадавшие были в шоковом состоянии, один из них сильно стонал.

«Было видно, что он в тяжелом состоянии, возможно, позвоночник был сломан», - уточнила женщина.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение утром, 19 июня, в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. В результате инцидента четыре человека погибли, 15 получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы.