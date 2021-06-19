Ученый оценил влияние жары на распространение COVID-19

Российские ученые полагали, что COVID-19 будет, как и возбудители других респираторных заболеваний, – сезонным, но это оказалось не так. Нынешняя пандемия действует по другим законам. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал советский и российский ученый, биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграноваский.

«Мы думали, что этот вирус будет, как и другие возбудители острых респираторных заболеваний, – сезонным, в принципе, для вирусов характерно: летом меньше, зимой, осенью – больше. Но, похоже, что это не так. Такие страны, как Бразилия, Индия, там достаточно ровный климат, инсоляция высокая. Вот эти примеры и то, что сейчас происходит у нас показывают, что это не так – там, какие-то другие законы этой эпидемии», – рассказал эксперт.

По словам Аграновского, лето и жаркая погода, как показывает нынешняя эпидемиологическая ситуация, не уберегут от заболевания коронавирусом. Лучший способ профилактики COVID-19 – это вакцинация, добавил он.

«Убережет только одно – прививки. У нас есть хорошие и эффективные вакцины. Например, Спутник V и он убережет от тех штаммов, которые сейчас есть», – пояснил ученый.

При этом вакцинация населения должна быть массовой и быстрой, резюмировал Аграновский.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.