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Москвичей призвали привиться от COVID-19 независимо от наличия антител

Анна Назайкина
16:26 19.06.2021
Ракова заявила, что наличие антител к коронавирусной инфекцией не является гарантией того, что человек не переносит вирус.
Москвичей призвали привиться от COVID-19 независимо от наличия антител
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Столичные власти рекомендуют горожанам прививаться от коронавируса даже при наличии антител. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Начнем с того, что в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится...В условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что необходимо прививаться без оглядки на уровень антител. Другими словами, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем», - пояснила она.

Кроме того, Ракова заявила, что наличие антител к коронавирусной инфекцией не является гарантией того, что человек не переносит вирус.

«Приведу пример из нашей обыденной, "доковидной" жизни. Согласитесь, когда мы вакцинируемся от гриппа раз в год, мы не измеряем уровень антител. Мы просто следуем рекомендациям врачей о том, что прививку перед эпидсезоном сделать надо. Пожалуй, в случае с коронавирусом тоже не стоит чересчур усложнять свое отношение к иммунитету и при любом уровне антител озаботиться прививкой», - отметила заместитель мэра.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в столице за минувшие 24 часа было зарегистрировано 9 120 случаев инфицирования COVID-19. В общей сложности за сутки скончались 76 пациентов.

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