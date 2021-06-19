Путин предложил новую льготу на недвижимость для семей с двумя детьми

Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семь. При продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог», - сказал он, выступая на съезде «Единой России».

По словам президента, порой именно этой незначительной суммы и не хватает на покупку новой квартиры.

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», - заявил Путин.

Также на этом заседании глава государства поставил задачу повысить доходы россиян к 2026 году.