Путин поставил задачу повысить доходы россиян к 2026 году

Чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности, необходимо объединить усилия. Об этом на съезде «Единой России» заявил Владимир Путин.

«Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан», - сказал он.

Также глава государства предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. Кроме того, президент заявил, что уже действующие льготы будут постоянно улучшаться и развиваться.

На этом же съезде Путин заявил о важности запуска в России системы реабилитации после COVID-19.