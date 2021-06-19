Врач объяснил, в чем опасность кондиционера в жару

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала «Звезде» о том, как правильно пользоваться кондиционерами в жаркую погоду. По словам врача, необходимо соблюдать культуру поведения и правила эксплуатации кондиционера.

«Кондиционеры полезные, они спасают нам жизнь, спасают нас от перегрева. Они обязательно должны быть. Другое дело, надо соблюдать определенные правила использования. Так, разница температуры за окном и температуры в помещении не должна быть больше 6-8 градусов. Ее мы снижаем постепенно, доводим помещение до оптимального состояния», - подчеркнула врач.

По словам терапевта, расстояние от аппарата до человека должно быть как минимум 1,5-2 метра. Кондиционер не должен дуть прямо на находящихся в помещении людей.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, что для того, чтобы пользоваться кондиционером, в первую очередь необходимо правильно его почистить. Также врач отметила, что во время работы кондиционера воздух становится очень сухим.