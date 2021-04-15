Врач рассказала, как правильно подготовить кондиционер к жаркому сезону

Для того, чтобы пользоваться кондиционером, в первую очередь, необходимо правильно его почистить. Об этом рассказала «Звезде» врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

«Они должны пройти очистку. Без этого пользоваться кондиционером нельзя, потому что он навредит и любителям, и тем, кто отрицательно к нему относится. За время там скопились микроорганизмы. Например, такой неприятный микроорганизм, от которой будет пневмония, если ей заболеть, то будет сложнее проходить лечение. Сложнее, чем от COVID-19», - сказала Добрецова.

Она также подчеркнула, что во время работы кондиционера, воздух становится очень сухим.

«Когда кондиционеры очень долго работают, то он сушит сильно сушит воздух. Например, кондиционер работает 1.45 , то 15 минут проветриваем. Понятно, что хорошо, когда работает кондиционер, у всех точно наступает жаркий период. Всегда должна быть вода. Пьем воду, обязательно каждый день влажная уборка», - отметила врач.

Еще один важный момент во время подготовки к работе - рабочее место человека.

«Рабочее место должно быть выстроено так, чтобы поток воздуха не был направлен на человека», - добавила эксперт.

По словам врача, необходимо учитывать температуру при которой работает кондиционер в помещении.

«Еще один важный пункт - перепады температуры. Они не должны быть больше восьми градусов с улицей. Еще важно научиться договариваться в коллективе. Кому удобно пересесть, поменять местами мебель для того, чтобы, например, в одно ухо кому-то не дул кондиционер», - заключила Ирина Добрецова.

Ранее психолог Павел Жавнеров рассказал, как договориться с коллегами об использовании кондиционера. По его словам, зачастую споры возникают не из-за того, что «кому-то холодно».