Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказала, как правильно подготовить кондиционер к жаркому сезону

Кира Карон
16:16 15.04.2021
Эксперт дала советы, как правильно подготовить к работе кондиционер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Для того, чтобы пользоваться кондиционером, в первую очередь, необходимо правильно его почистить. Об этом рассказала «Звезде» врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

«Они должны пройти очистку. Без этого пользоваться кондиционером нельзя, потому что он навредит и любителям, и тем, кто отрицательно к нему относится. За время там скопились микроорганизмы. Например, такой неприятный микроорганизм, от которой будет пневмония, если ей заболеть, то будет сложнее проходить лечение. Сложнее, чем от COVID-19», - сказала Добрецова.

Она также подчеркнула, что во время работы кондиционера, воздух становится очень сухим.

«Когда кондиционеры очень долго работают, то он сушит сильно сушит воздух. Например, кондиционер работает 1.45 , то 15 минут проветриваем. Понятно, что хорошо, когда работает кондиционер, у всех точно наступает жаркий период. Всегда должна быть вода. Пьем воду, обязательно каждый день влажная уборка», - отметила врач.

Еще один важный момент во время подготовки к работе - рабочее место человека.

«Рабочее место должно быть выстроено так, чтобы поток воздуха не был направлен на человека», - добавила эксперт.

По словам врача, необходимо учитывать температуру при которой работает кондиционер в помещении.

«Еще один важный пункт - перепады температуры. Они не должны быть больше восьми градусов с улицей. Еще важно научиться договариваться в коллективе. Кому удобно пересесть, поменять местами мебель для того, чтобы, например, в одно ухо кому-то не дул кондиционер», - заключила Ирина Добрецова.

Ранее психолог Павел Жавнеров рассказал, как договориться с коллегами об использовании кондиционера. По его словам, зачастую споры возникают не из-за того, что «кому-то холодно».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:56 Армия
Видео
Порядок получения документов для обеспечения жильем военных упростят
14:45 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство максимально упростить процессы социального документооборота
11:54 В стране и мире
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
14:32 В стране и мире
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
11:22 В стране и мире
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.