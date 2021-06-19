Путин заявил о необходимости построить очистные сооружения в Крыму

Необходимо уделить особое внимание строительству очистных сооружений на Черноморском побережье, включая Крым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России». Людям нужны комфортные условия жизни, подчеркнул президент

«Предлагаю, начиная со следующего года поддержать за счет федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения. И в качестве первого шага выделить на эти цели еще 150 миллиардов рублей. При этом уделив особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на Черноморском побережье России, включая Крым», – заявил президент.

Поскольку миллионы людей едут туда отдыхать, нужно, чтобы они чувствовали себя комфортно, отметил Путин. Также российский лидер предложил выделить дополнительно 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутреннего моря России.

«В рамках нацпроекта "Экология" у нас уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде», – подчеркнул он.

На этом же съезде Путин поставил задачу повысить доходы россиян к 2026 году.