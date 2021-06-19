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В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Анна Касаткина
02:12 19.06.2021
Обязанность привиться не распространяется на людей, имеющих противопоказания.
В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
© Фото: Кирилл Брага РИА Новости
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В Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда граждан. Постановление об этом подписано главным государственным санитарным врачом по региону Арнольдом Выскубовым, сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, общественного питания, гостиничных услуг, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, а также театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов. Помимо этого, мера распространяется на государственных и муниципальных служащих, работников органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Отмечается, что обязанность прививаться не распространяется на сотрудников, у которых есть противопоказания к этому.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Москве, Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине.

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