В стране и мире Шойгу прокомментировал свое вхождение в список лидеров ЕР на выборах Анна Назайкина Глава Минобороны РФ поблагодарил Владимира Путина за доверие представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу на съезде «Единой России» прокомментировал свое вхождение в список лидеров партии на выборах в ГД. «Начать хочу с благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне наш президент Владимир Владимирович Путин, Верховный главнокомандующий. За доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу. Это, конечно, большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать», - заявил глава оборонного ведомства. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров являются кандидатами в «пятерку» лидеров избирательного списка партии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика