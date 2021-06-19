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Шойгу прокомментировал свое вхождение в список лидеров ЕР на выборах

Анна Назайкина
15:58 19.06.2021
Глава Минобороны РФ поблагодарил Владимира Путина за доверие представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу на съезде «Единой России» прокомментировал свое вхождение в список лидеров партии на выборах в ГД.

«Начать хочу с благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне наш президент Владимир Владимирович Путин, Верховный главнокомандующий. За доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу. Это, конечно, большая, серьезная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать все, чтобы это доверие оправдать», - заявил глава оборонного ведомства.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров являются кандидатами в «пятерку» лидеров избирательного списка партии. 

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