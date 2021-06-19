В РФ выделят еще 50 миллиардов рублей на развитие транспорта

Власти России направят дополнительно 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».

«Что касается общественного транспорта, помимо инфраструктурных кредитов, дополнительно направим регионам еще 50 миллиардов рублей на проекты по его развитию и модернизации. Заодно поддержим и промышленность», – подчеркнул президент.

В ближайшее время необходимо выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог, чтобы власти на местах смогли потратить их и в летние, и в осенние месяцы — в «оптимальный для проведения качественных дорожных работ» период, добавил президент. Путин также подчеркнул, что эти средства необходимо направить в субъекты федерации в ближайшие дни.

Ранее президент, выступая на этом же съезде, заявил о необходимости построить очистные сооружения в Крыму.