В Белом доме опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки назвала «ерундой» сообщения о приостановке военной помощи Украине.

«Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие», - говорится в письменном заявлении.

Она подчеркнула, что на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная ранее конгрессом.

«Мы также подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», - заявила Псаки, передает РИА Новости.

При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

«Президент Байден сказал президенту Путину напрямую, что мы будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», - заключила Псаки.

Ранее СМИ сообщили, что власти США временно «заморозили» пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 100 миллионов долларов.