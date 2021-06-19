В Белом доме опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине
Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки назвала «ерундой» сообщения о приостановке военной помощи Украине.
«Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие», - говорится в письменном заявлении.
Она подчеркнула, что на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная ранее конгрессом.
«Мы также подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», - заявила Псаки, передает РИА Новости.
При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
«Президент Байден сказал президенту Путину напрямую, что мы будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», - заключила Псаки.
Ранее СМИ сообщили, что власти США временно «заморозили» пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 100 миллионов долларов.