ВОЗ назвала новый доминантный вариант коронавируса

В мире появился новый доминантный вариант коронавируса. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«Вариант "Дельта" уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности», - сказала на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По данным организации, вариант «Дельта», то есть индийский штамм коронавируса, впервые зафиксировали в Индии в октябре прошло года.

Ранее о том, что самое большое распространение в мире на сегодняшний день получил индийский штамм коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот вариант превалирует в 64 странах и уже начал достаточно интенсивное распространение в РФ.