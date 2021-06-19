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СМИ: США выведут часть войск и вооружений из стран Ближнего Востока

Виктория Ивашечкина
01:38 19.06.2021
Из региона также перебросят часть военных самолетов.
СМИ: США выведут часть войск и вооружений из стран Ближнего Востока
© Фото: glavcom.ua
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СМИ сообщают, что администрация американского президента Джо Байдена приступила к выводу части военных сил и вооружений из нескольких стран Ближнего Востока.

Отмечается, что Штаты передислоцируют восемь батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, будут выведены вооружения из Саудовской Аравии. Из региона также перебросят часть военных самолетов, передает The Wall Street Journal

По сведениям газеты, сотни американских военнослужащих также будут передислоцированы с Ближнего Востока. Переброска уже началась ранее в текущем месяца.

В начале июня стало известно о том, что власти США вывели из Афганистана треть своих военных сил. Агентству материально-технического обеспечения минобороны передали 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.

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