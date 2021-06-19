Врач рассказал о самом важном правиле в жаркую погоду

Существует разная степень переносимости жаркой погоды - у одних людей зной вызывает плохое самочувствие, а для других высокие температурные показатели не приносят никаких неприятностей. Поэтому следует действовать исходя из своего состояния. Об этом «Звезде» рассказал терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Первое и самое важное - пить много жидкости. Если жидкость будет фактически течь ручьем, то это нормально, это хорошо - работает терморегуляция. Второе - стараться не пребывать на открытом солнце. Важно понимать, что не только пребывание на солнце, но и в целом пребывание на жаре приводит к тепловому удару», - сказал врач.

По словам медика, при малейших признаках низкой переносимости жары - тошноте, головокружении, повышении температуры - нужно отправляться в прохладное помещение, заявил Ашихмин.

«Под кондиционером сидеть не стоит. Их можно использовать в домашних условиях, если в квартире очень жарко, но сидеть под ними не стоит», - предупредил медик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» предупредил жителей столичного региона России о приближении 34-градусной жары.