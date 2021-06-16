Аномальное лето: на Москву надвигается небывалая жара

На Центральную Россию надвигается аномальная жара. По прогнозам метеорологов столбик термометра преодолеет отметку плюс 30 градусов. Температура воздуха будет, как минимум, на четыре градуса выше нормы. Ожидается и высокое давление.

Все это обеспечит антициклон, который идет с запада. Вероятно, он позволит жителям средней полосы, наконец, открыть долгожданный купальный сезон.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что со второй половины рабочей недели воздух начнет постепенно прогреваться и к выходным, в отдельных регионах Подмосковья, раскалится до 32 градусов.