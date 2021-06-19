Авиакомпании могут начать требовать у пассажиров сертификат о вакцинации от COVID-19

Минтранс обратился к российским авиакомпаниям с требованием обеспечить привитым пассажирам возможность авторизоваться по сертификату о вакцинации против COVID-19 на своих онлайн-площадках по продаже билетов. Соответствующее письмо было направлено департаментом государственной политики в области гражданской авиации министерства, сообщает РБК.

Информация о вакцинации пассажиров должна браться с портала госуслуг, отмечает издание. Кроме того, Минцифры предупредило Минтранс о вероятности того, что новое правило о предоставлении справки о прививке может распространиться на все виды транспорта.

Источник издания в одной из авиакомпаний подтвердил обсуждение подобной инициативы, но отметил, что никаких конкретных решений пока не принято.