В Кремле оценили вероятность переговоров Владимира Путина и Бориса Джонсона

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона не готовится, но потенциально возможна, если официальный Лондон захочет начать ремонтировать отношения между двумя странами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», - отметил Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В минувшую среду, 16 июня, в Женеве состоялась историческая встреча президентов России и США. На вилле Ла-Гранж Владимир Путин и Джо Байден подробно обсудили двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня. Лидеры условились вернуть ранее отозванных послов в столицы государств и начать диалог на взаимоприемлемой основе.