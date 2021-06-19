В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму до середины воскресенья, 20 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС по республике.

По данным ведомства, в субботу вечером, ночью, а также в первой половине дня 20 июня ожидаются сильные ливни, грозы, град, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Мощный циклон принес в Крым ливневые дожди, которые привели к серьезным подтоплениям в регионе: по данным местного правительства, наводнения произошли в Керчи, Ялте и на других территориях южного побережья полуострова.

Ранее стало известно, что Ростуризм рекомендовал туроператорам, организовывающим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях.