В Следственном комитете раскрыли обстоятельства гибели студентки из США в Нижегородской области

Расследование уголовного дела по факту убийства студентки из США Кэтрин Сироу передано в Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Тело женщины было найдено сегодня утром в ходе масштабной поисковой операции.

«Как ранее сообщалось, девушка пропала вечером 15 июня. Выйдя из дома она села пассажиром в машину и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области. Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено. Кроме того, следователями СК во взаимодействии с региональным ГУ МВД по подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый житель Борского района 1977-го года рождения», - рассказала Петренко.

Подозреваемый сотрудничает со следствием, сообщила представитель СК РФ. В ближайшее время будет принято решение о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.