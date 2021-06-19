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В Следственном комитете раскрыли обстоятельства гибели студентки из США в Нижегородской области

Ян Брацкий
12:44 19.06.2021
Погибшая девушка жила в России около трех лет и училась в институте имени Лобачевского на филологическом факультете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ПСО ВОЛОНТЕР НН VK.COM
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Расследование уголовного дела по факту убийства студентки из США Кэтрин Сироу передано в Центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Тело женщины было найдено сегодня утром в ходе масштабной поисковой операции.

«Как ранее сообщалось, девушка пропала вечером 15 июня. Выйдя из дома она села пассажиром в машину и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области. Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено. Кроме того, следователями СК во взаимодействии с региональным ГУ МВД по подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый житель Борского района 1977-го года рождения», - рассказала Петренко.

Подозреваемый сотрудничает со следствием, сообщила представитель СК РФ. В ближайшее время будет принято решение о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

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