СМИ: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты, прилетающие из Украины. Об сообщает БелТА.

Ранее в Киеве заявили, что с 26 мая будет прекращено авиасообщение с Белоруссией в связи с инцидентом с рейсом Ryanair. Кроме того, Украина ограничила доступ к своему воздушному пространству белорусским самолетам.

Напомним, что ситуация с воздушным судном произошла 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. В Белоруссии объяснили, что поступило сообщение о наличии взрывного устройства на борту. После проверки информация о бомбе не подтвердилась.

Впоследствии стало известно, что в самолете находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Данный паблик в стране признали экстремистским, а сам молодой человек находился в розыске. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму в связи с тем, что является обвиняемым по уголовной статье «массовые беспорядки», молодого человека задержали.