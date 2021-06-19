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«Погибли наши товарищи»: директор парашютного клуба рассказал о жертвах крушения самолета в Кузбассе

Анна Назайкина
12:00 19.06.2021
Погибшие пилоты и инструкторы являлись опытными специалистами, заявил Андрей Барабашин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор Центрального сибирского парашютного клуба Андрей Барабашин рассказал «Звезде» о погибших в ходе аварийной посадки самолета L-410 пилотах и инструкторах.

Он рассказал, что в ходе взлета для выполнения тренировочных прыжков произошел отказ правого двигателя. Тогда экипаж принял решение возвращаться на основную посадочную полосу, однако при развороте произошла потеря высоты.

«Самолет решил сесть на ту площадку, которая имелась. Поскольку площадка была неровная, произошло столкновение с землей, которое повлекло за собой смертельный случай, разрушение самолета», - сказал Барабашин.

По его словам, погибшие при крушении воздушного судна пилоты и инструкторы являлись опытными специалистами.

«Все были опытные пилоты, один был уже практически на пенсии. Второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет. Инструкторы парашютно-десантной подготовки тоже были опытными. Здесь они не могли ни на что влиять - случилась катастрофа из-за отказа техники...Погибли наши товарищи. Они как могли выравнивали самолет, но произошло то, что произошло»,- заявил директор клуба.

Напомним, что самолет L-410 потерпел крушение сегодня, 19 июня, в Кемеровской области в ходе взлета. В результате инцидента семь человек погибли, 13 получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

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