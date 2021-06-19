В UEFA рассказали о судьбе матчей в Белоруссии под эгидой организации

Футбольные матчи под эгидой UEFA с участием национальных клубов и команд пройдут в Белоруссии по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций. При этом, отметили в организации, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд в Белоруссии проводиться не будет.

«Грядущие матчи UEFA с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию», - приводит РБК сообщение пресс-службы UEFA.

Ситуация вокруг Белоруссии вновь обострилась, после инцидента 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Борт был вынужден экстренно приземлиться в Минске, после анонимного сообщения о минировании.

Среди пассажиров оказался известный белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан местными правоохранителями по подозрению в совершении ряда преступлений. Власти ЕС сочли действия официального Минска давлением на оппозицию.