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В UEFA рассказали о судьбе матчей в Белоруссии под эгидой организации

Ян Брацкий
11:37 19.06.2021
Конгресс UEFA, Лига чемпионов по футзалу и финальная часть ЧЕ среди женских команд в 2021 году в Белоруссии не состоятся.
В UEFA рассказали о судьбе матчей в Белоруссии под эгидой организации
© Фото: pixabay.com
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Футбольные матчи под эгидой UEFA с участием национальных клубов и команд пройдут в Белоруссии по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций. При этом, отметили в организации, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд в Белоруссии проводиться не будет.

«Грядущие матчи UEFA с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию», - приводит РБК сообщение пресс-службы UEFA.

Ситуация вокруг Белоруссии вновь обострилась, после инцидента 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Борт был вынужден экстренно приземлиться в Минске, после анонимного сообщения о минировании.

Среди пассажиров оказался известный белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан местными правоохранителями по подозрению в совершении ряда преступлений. Власти ЕС сочли действия официального Минска давлением на оппозицию.

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