Иммунолог оценил вероятность страшных последствий для непривитых от COVID-19

Если не привитый от COVID-19 человек заразиться коронавирусной инфекцией, то вероятность того, что его будет ждать летальный исход, составляет 1 к 30. Об этом в беседе с URA.ru заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше...если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30», — сказал медик.

Кроме того, по словам специалиста, при наличии прививки от коронавируса вероятности умереть от COVID-19 нет: вакцина дает возможность избежать тяжелого течения болезни.

«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», — заявил Болибок.

Ранее стало известно, что власти Москвы приняли решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, к которым относятся занятые в торговле, общепите, ЖКХ, транспорте, образовании и здравоохранении. При этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речи о тотальной прививочной кампании, которая охватит всех граждан без исключения, не идет.