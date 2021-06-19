Россиянам рассказали, какая вакцина от COVID-19 подходит для ревакцинации

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» идеально подходит для проведения ревакцинации. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, введение препарата помогает повысить уровень антител, который со временем снижается.

«Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины - "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования», - сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

После введения препарата «Спутник Лайт» количество антител достигнет величины достаточной для эффективной борьбы со всеми существующими штаммами COVID-19.

Вакцинация от коронавирусной инфекции сейчас проводится повсеместно и абсолютно бесплатно. Прививочная кампания добровольная, однако ранее власти ряда регионов, включая Москву и область, приняли решение о введении обязательной вакцинации отельных категорий граждан. Укол должны поставить медики и педагоги, работники транспортной сферы и ЖКХ, сотрудники общепита и другие.