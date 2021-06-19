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Жесткая посадка: опубликовано видео с места гибели парашютистов на Кузбассе

Ян Брацкий
10:51 19.06.2021
Пострадавшие в крушении были доставлены в больницы города Ленинск-Кузнецкий и Кемерово.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Опубликованы видеокадры с места трагедии на Кузбассе, где этим утром при посадке разбился самолет L-410. Глава Промышленновского округа, на территории которого произошла трагедия, рассказал «Звезде» подробности случившегося.

«Сегодня проходил плановый тренировочный полет. При наборе высоты отказал правый двигатель. Пилоты пошли на жесткую посадку. Погибли четыре человека, в том числе пилоты. Всего на борту находились 19 человек. Пострадавшие доставлены в больницы города Ленинск-Кузнецкий и Кемерово. На данный момент идут все мероприятия, отрабатывает Следственный комитет и все другие службы», - рассказал Ильин.

Эксплуатантом разбившегося самолета был ДОСААФ. Ранее были опубликованы фотографии с места происшествия. По количеству обломков и их состоянию можно сделать вывод, что удар был большой силы. Пострадавших в этом крушении эвакуировали с места ЧП при помощи авиации.

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