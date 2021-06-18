Эксперт назвал главные отличия в подготовке космонавтов в России и США

Подготовка космонавтов в России существенно отличается от подобных практик в Соединенных Штатах Америки тем, что требует глубоких теоретических знаний. Таким мнением с журналистами поделился директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри. Он отметил, что многие занятия кандидаты проводят с уже опытными космонавтами.

«В России, мы заметили, очень много подготовки по теории, а также учебы у уже летавших, опытных космонавтов. В Америке делают немного по-другому. Много работы "своими руками" на различных симуляторах. В российской подготовке, конечно, тоже много симуляторов, дело просто в соотношении», - приводит РИА Новости мнение Салема аль-Марри.

И в России и в Штатах инструкторы уделяют большое внимание безопасности и в этом системы подготовки двух космических держав очень похожи, добавил аль-Марри. Физподготовка и четкое следование всем процедурам на тренировках - тоже объединяет две системы.

Арабские астронавты имеют возможность сравнивать, так как примерно полтора года проходили обучение в Центре подготовки космонавтов в России и уже почти год занимаются под руководством инструкторов NASA.