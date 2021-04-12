В ОАЭ появилась первая в истории страны женщина-космонавт

Нура аль-Матрооши 1993 года рождения стала первой женщиной-космонавтом в истории Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время она является одним из двух новобранцев, присоединившихся к программе Космического центра ОАЭ имени Мохаммеда бин Рашида.

Страсть к космосу, согласно информации из Twitter MBR Space Centre, захватила девушку с юного возраста. Аль-Матрооши закончила бакалавриат по направлению машиностроение в Университете Объединенных Арабских Эмиратов и успела поработать инженером в Национальной нефтяной строительной компании.

Вместе с коллегой Мохаммедом аль-Муллой девушка была отобрана из более чем 4300 кандидатов, подавших заявки на участие в программе. Об этом сообщил премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Аль-Мулла 1988 года рождения является коммерческим пилотом, а также работает в полиции Дубая. Двое избранных кандидатов теперь начнут тренировки в NASA для предстоящих исследований космоса.