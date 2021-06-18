Проверить надежность обороны: экипажи кораблей ТОФ провели масштабные учения

Экипажи кораблей группировки разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в дальней морской зоне в рамках оперативного учения отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне.

С привлечением самолетов и вертолетов морской авиации флота проверялась надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения. При этом особое внимание уделялось противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Корабли группировки в составе тактических групп в назначенных районах ведут активные противолодочные действия. Поиск подводных лодок осуществляется комплексно: штатными корабельными гидроакустическими средствами и палубными противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ, работающими с фрегата «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев» и трех корветов ТОФ.

Корабельными поисково-ударными группами отрабатывается атака подводной лодки с условным применением корабельного противолодочного оружия и авиационных противолодочных средств поражения.

Оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне проходит в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2021 год под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Ранее сообщалось, что в центральной части Тихого океана начались оперативные учения разнородных сил флота. Маневры проводятся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год.