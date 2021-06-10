Масштабные учения ТОФ начались в центральной части Тихого океана

В центральной части Тихого океана начались оперативные учения разнородных сил флота. Маневры проводятся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, сообщает пресс-служба ТОФ.

«Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около четырех тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач», - говорится в сообщении.

К учениям в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота, ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также суда материально-технического обеспечения.

Также в учениях задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

«В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника», - говорится в сообщении.

Руководит учениями командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.